Krisy Rock School Barbey Bordeaux

Krisy Jeudi 23 octobre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

26 € (Prévente – Hors frais de location)

28 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T20:30:00 – 2025-10-23T23:59:00

Fin : 2025-10-23T20:30:00 – 2025-10-23T23:59:00

Auteur aux rimes sincères et interprète à la voix suave, Krisy fait partie de ces artistes stimulés par la création capable de transformer chaque émotion ou énergie en art. Une habileté qu’il mettra en œuvre en France, Belgique, Suisse et Luxembourg pour une tournée événement !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/

Krisy en concert à la Rock School Barbey krisy live