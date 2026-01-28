KRIZAMBERT PRÉSENTE DATA FACE

Les Touches Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Monsieur Krizambert vous présente le spectacle Victoria Delarozière

Sensibilité, sincérité, poésie, délicatesse, mais aussi un soupçon d’espièglerie seront les maîtres mots de cette soirée unique. On compte sur vous pour partager ce beau moment avec une artiste authentique et généreuse…

Victoria Delarozière… Ce petit bout d’femme, elle en a sous le pied ! Elle s’installe tranquille avec son accordéon, ça commence pépère, mais ça envoie du gros lourd. Son dernier spectacle Troc de Chansons , ’faut assurément pas le rater… Des jolies mélodies, une voix délicate et sensible, de très belles tournures de phrases et un sacré répertoire de collectage… Et ces yeux ! Marc Lavoine aurait écrit Les yeux revolver après l’avoir rencontrée, c’est pas peu dire…

Accès suivre les panneaux jaunes, participation à la chaussette. .

Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 92 40 70 krizambert@gmail.com

English :

Mr Krizambert presents the Victoria Delarozière show

