KRIZAMBERT PRÉSENTE SES CONCERTS Héric
samedi 19 septembre 2026 · Héric
Informations pratiques
Héric
KRIZAMBERT PRÉSENTE SES CONCERTS
Héric Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Monsieur Krizambert vous présente les concerts de Out Of Focus et Dragon
Accueil du public, forcément nombreux et motivé, à partir de 18 heures. Le bar sera ouvert, bière artisanale locale et softs proposés.
19 heures : 1er set avec les Out of Focus
20 h30 : en-cas solide partagé, il faudra donc prévoir d’apporter un truc pour la gamelle commune… Sinon, ce sera moche… Le bar sera ouvert !
21 heures30 : 2ème set avec les Dragon
23 heures, ou plus si on est bien : fin de soirée et bar ouvert pour débriefer tranquillement…
Réservation obligatoire à krizambert@gmail.com ou par message vocal/SMS au 06 52 92 40 70. Pour trouver le lieu du spectacle, il vous suffira de suivre les pancartes jaunes à partir du bourg afin d’arriver à temps pour le début du spectacle. .
Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 92 40 70 krizambert@gmail.com
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English :
Mr. Krizambert presents the concerts by Out Of Focus and Dragon
L’événement KRIZAMBERT PRÉSENTE SES CONCERTS Héric a été mis à jour le 2026-09-07 par Point d’accueil Nort sur Erdre
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