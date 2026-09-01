Informations pratiques

Héric

KRIZAMBERT PRÉSENTE SES CONCERTS

Héric Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Monsieur Krizambert vous présente les concerts de Out Of Focus et Dragon

Accueil du public, forcément nombreux et motivé, à partir de 18 heures. Le bar sera ouvert, bière artisanale locale et softs proposés.

19 heures : 1er set avec les Out of Focus

20 h30 : en-cas solide partagé, il faudra donc prévoir d’apporter un truc pour la gamelle commune… Sinon, ce sera moche… Le bar sera ouvert !

21 heures30 : 2ème set avec les Dragon

23 heures, ou plus si on est bien : fin de soirée et bar ouvert pour débriefer tranquillement…

Réservation obligatoire à krizambert@gmail.com ou par message vocal/SMS au 06 52 92 40 70. Pour trouver le lieu du spectacle, il vous suffira de suivre les pancartes jaunes à partir du bourg afin d’arriver à temps pour le début du spectacle. .

Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 92 40 70 krizambert@gmail.com

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English :

Mr. Krizambert presents the concerts by Out Of Focus and Dragon

L’événement KRIZAMBERT PRÉSENTE SES CONCERTS Héric a été mis à jour le 2026-09-07 par Point d’accueil Nort sur Erdre