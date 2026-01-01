Krok’histoire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Krok’histoire

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15

Viens développer ton imaginaire en écoutant des histoires !

Des histoires pour voyager, pour rire, pour rêver, pour avoir peur… racontées par une bibliothécaire aux enfants. Un moment magique autour des livres, à voir et à entendre. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

