Krok'histoire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel mercredi 21 janvier 2026.
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Début : 2026-01-21 16:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15
Viens développer ton imaginaire en écoutant des histoires !
Des histoires pour voyager, pour rire, pour rêver, pour avoir peur… racontées par une bibliothécaire aux enfants. Un moment magique autour des livres, à voir et à entendre. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie
