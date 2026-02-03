Krok’histoires du froid avec lire et faire lire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Krok’histoires du froid avec lire et faire lire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 28 mars 2026.
Krok’histoires du froid avec lire et faire lire
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 11:45:00
2026-03-28
Viens développer ton imaginaire en écoutant des histoires !
Des histoires du froid pour voyager, pour rire, pour rêver… racontées par des bénévoles de l’association lire et faire lire aux enfants. Un moment magique autour des livres, à voir et à entendre. .
