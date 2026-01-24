Krok’histoires frissonnantes ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Pacy-sur-Eure · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Krok’histoires frissonnantes !
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Envie de gentiment frissonner ? Marie t’a choisi des histoires de fantômes, de monstres et de sorcières ! Venez déguisés, c’est encore mieux !
Envie de gentiment frissonner ? Marie t’a choisi des histoires de fantômes, de monstres et de sorcières ! Promis, ça fait peur mais juste un peu ! Venez déguisés, c’est encore mieux ! Doudou accepté, chaussettes moelleuses indispensables !
Pour les 3/6 ans, avec les parents.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
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English : Krok’histoires frissonnantes !
L’événement Krok’histoires frissonnantes ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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