Krok’histoires Halloween Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’histoires Halloween Espace Philippe Auguste Vernon samedi 25 octobre 2025.

Krok’histoires Halloween

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 15:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Des histoires pour célébrer Halloween et frissonner très gentiment.

Pour les enfants à partir de 4 ans, sans les parents.

Aurore lira des histoires pour les enfants de maternelle. Nous profiterons de la période d’Halloween pour se faire un tout petit peur peur, mais surtout, beaucoup rire ! .

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

English : Krok’histoires Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Krok’histoires Halloween Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération