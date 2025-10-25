Krok’histoires Halloween Espace Philippe Auguste Vernon
Krok’histoires Halloween Espace Philippe Auguste Vernon samedi 25 octobre 2025.
Krok’histoires Halloween
Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 15:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Des histoires pour célébrer Halloween et frissonner très gentiment.
Pour les enfants à partir de 4 ans, sans les parents.
Aurore lira des histoires pour les enfants de maternelle. Nous profiterons de la période d’Halloween pour se faire un tout petit peur peur, mais surtout, beaucoup rire ! .
Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr
English : Krok’histoires Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Krok’histoires Halloween Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération