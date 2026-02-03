Krok’histoires Le Petit Prince Médiathèque de Gasny Gasny
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 11:30:00
2026-03-14
Partez à la découverte de la célèbre histoire du Petit Prince en associant lecture plaisir et atelier artistique en famille !
Pour les enfants de 3 à 6 ans, avec les parents
(Inscrire uniquement des enfants) .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
