Krok’histoires Le Petit Prince Médiathèque de Gasny Gasny

Krok’histoires Le Petit Prince

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Partez à la découverte de la célèbre histoire du Petit Prince en associant lecture plaisir et atelier artistique en famille !

Pour les enfants de 3 à 6 ans, avec les parents

(Inscrire uniquement des enfants) .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Krok’histoires Le Petit Prince

L’événement Krok’histoires Le Petit Prince Gasny a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération