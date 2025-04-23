Krok’histoires Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles
2025-11-05 15:30:00
2025-11-05 16:30:00
2025-11-05 2025-12-10
Lecture d’albums et/ou activité sur un thème de saison pour les enfants à
partir de 4 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 36 79 70 .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
