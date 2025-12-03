Krok’histoires Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
2025-12-03
Alexandrine invite les tout-petits à plonger dans un univers magique avec des histoires captivantes spécialement pensées pour émerveiller les enfants dès 3 ans.
Conditions Pour les enfants de 3 ans, parents bienvenus
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
