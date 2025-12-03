Krok’histoires Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Krok’histoires

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Alexandrine invite les tout-petits à plonger dans un univers magique avec des histoires captivantes spécialement pensées pour émerveiller les enfants dès 3 ans.

Conditions Pour les enfants de 3 ans, parents bienvenus

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

English : Krok’histoires

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Krok’histoires Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération