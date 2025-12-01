Krok’histoires Espace Philippe Auguste Vernon
Krok’histoires Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 10 décembre 2025.
Krok’histoires
Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 15:30:00
2025-12-10
Des histoires qui font rêver, des histoires qui font rigoler, des histoires qui font réfléchir = Des histoires pour bien grandir !
C’est bientôt Noël, viens écouter des histoires et réaliser un joli sapin de Noël que tu pourras ramener à la maison. Parents bienvenus. .
Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr
