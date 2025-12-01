Krok’histoires Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’histoires

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 15:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Des histoires qui font rêver, des histoires qui font rigoler, des histoires qui font réfléchir = Des histoires pour bien grandir !

C’est bientôt Noël, viens écouter des histoires et réaliser un joli sapin de Noël que tu pourras ramener à la maison. Parents bienvenus. .

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

