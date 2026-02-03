Krok’Semaine Contes au fil de l’eau Espace Philippe Auguste Vernon
Krok’Semaine Contes au fil de l’eau Espace Philippe Auguste Vernon samedi 28 mars 2026.
Krok’Semaine Contes au fil de l’eau
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Projections de contes sur l’eau, lu par Aurore et Adeline, mis en musique à la flûte traversière par Anibal Sierra.
Pour tout public, à partir de 7 ans
Salle Maubert, Espace Philippe Auguste .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Krok’Semaine Contes au fil de l’eau
L’événement Krok’Semaine Contes au fil de l’eau Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération