Krok’Semaine Depuis que je suis né Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’Semaine Depuis que je suis né

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

C’est l’histoire d’un enfant de 6 ans donc, qui sait lire et écrire depuis peu, et souhaite mettre ces nouvelles capacités au service d’un projet de grande ambition léguer l’histoire de sa vie à la postérité. Car il a vu sa grand-mère, femme importante, femme éminente, procéder de la sorte, et il se demande pourquoi il ne ferait pas la même chose. Notre personnage va donc se livrer au récit rétrospectif des événements marquants de sa propre existence

– il va nous raconter sa naissance, du moins ce qui lui en reste, autant dire que c’est assez confus.

– il pourra témoigner de cet âge de la vie qui précède l’acquisition du langage, et qui reste encore assez présent à son esprit, car sa mémoire est prodigieuse, on le lui a souvent dit. Il nous expliquera notamment pourquoi les bébés pleurent, il décryptera pour nous les babils, ces langages qu’on dit inarticulés alors qu’en fait ils sont très cohérents et qu’il faut juste savoir les traduire, il nous racontera ce que cela fait d’être incompris…

– il retracera l’épopée de la crèche, ce monde social à la fois âpre et festif, qui obéit à sa propre logique, et où les relations avec les autres recommencent chaque jour à zéro.

– Il se livrera à une comparaison du système de la crèche et de celui de l’école maternelle, et la découverte de cette notion encore nébuleuse le travail.

Mais comme il ne maîtrise pas non plus encore l’écriture avec la virtuosité qu’il voudrait, et qu’en même temps il ne veut rien oublier, il trouve des stratagèmes pour noter certains événements ou établir certains portraits, avec d’autres moyens que l’écriture, notamment en en faisant des chansons. Car on n’oublie jamais les chansons, c’est en elles que se déposent les souvenirs des choses, des moments, et des sensations. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

English : Krok’Semaine Depuis que je suis né

L’événement Krok’Semaine Depuis que je suis né Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération