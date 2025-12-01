Krok’Semaine Grands les yeux Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel
Krok’Semaine Grands les yeux Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel samedi 21 mars 2026.
Krok’Semaine Grands les yeux
Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-22
“Il est un endroit, où plane au-dessus de la mer une drôle de planète. Sur cette planète vivent des êtres particuliers dont LongBras, GrandNez et FortesOreilles.
Un jour, une menace gronde la mer monte et s’apprête à engloutir la planète ! Les habitants, entraînés par LongBras doivent s’unir.
Ensemble, ils feront le grand plongeon à la recherche du gardien de la mer, le seul capable de les sauver.”
Avec leurs différences, leur courage et leurs émotions, les personnages partiront à la découverte du monde marin qui renferme d’anciens secrets. .
Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64
English : Krok’Semaine Grands les yeux
L’événement Krok’Semaine Grands les yeux Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération