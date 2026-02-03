Krok’Semaine Krok’En Pages Espace Philippe Auguste Vernon
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
2026-03-27
À l’occasion de la Krok’semaine, le réseau des médiathèques vous invite à sa soirée Krok’en Pages consacrée aux romans jeunesse !
Venez non seulement découvrir les derniers coups de cœur des bibliothécaires et libraires mais aussi assister à une table ronde autour de la littérature jeunesse.
Soirée ouverte dès 10 ans, n’hésitez pas à emmener vos adolescents. Soirée conviviale garantie ! .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
