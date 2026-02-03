Krok’Semaine Krok’En Pages Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’Semaine Krok’En Pages

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

À l’occasion de la Krok’semaine, le réseau des médiathèques vous invite à sa soirée Krok’en Pages consacrée aux romans jeunesse !

Venez non seulement découvrir les derniers coups de cœur des bibliothécaires et libraires mais aussi assister à une table ronde autour de la littérature jeunesse.

Soirée ouverte dès 10 ans, n’hésitez pas à emmener vos adolescents. Soirée conviviale garantie ! .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Krok’Semaine Krok’En Pages

L’événement Krok’Semaine Krok’En Pages Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération