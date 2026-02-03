Krok’Semaine Krok’histoires Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’Semaine Krok’histoires

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Des histoires qui font rêver, des histoires qui font rigoler et des histoires pour voyager. Racontées par Mathilde et Raphaël , mises en musique par les élèves d’Ekaterina, professeur de piano au conservatoire.

Un chouette moment, musical et dépaysant, pour enchanter tous les enfants.

Mathilde et Raphaël feront découvrir aux enfants l’eau sous toutes ses formes à travers différents albums… Les élèves d’Ekaterina, professeure de piano au conservatoire mettront en musique ces magnifiques histoires.

(Pour enfants à partir de 4 ans) .

