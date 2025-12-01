Krok’Semaine Krok’Musik Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’Semaine Krok’Musik

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-25 11:00:00

fin : 2026-03-25

Qui a dit que les concerts étaient réservés aux grands ?

Place aux bouts de chou !

Cette année encore, les établissements SNAC ouvrent leurs portes aux enfants de 6 mois à 4 ans pour des sessions de musique pour tout-petits.

Accessible à partir de 6 mois .

English : Krok’Semaine Krok’Musik

