Krok’Semaine Krok’Musik Espace Philippe Auguste Vernon
Krok’Semaine Krok’Musik Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 25 mars 2026.
Krok’Semaine Krok’Musik
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 11:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Qui a dit que les concerts étaient réservés aux grands ?
Place aux bouts de chou !
Cette année encore, les établissements SNAC ouvrent leurs portes aux enfants de 6 mois à 4 ans pour des sessions de musique pour tout-petits.
Accessible à partir de 6 mois .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
English : Krok’Semaine Krok’Musik
L’événement Krok’Semaine Krok’Musik Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération