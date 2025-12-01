Krok’Semaine La Tournée des aurevoirs Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’Semaine La Tournée des aurevoirs

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

La Tournée des aurevoirs est une création de cirque, pour un saltimbanque en solo mais toujours avec son vélo !

Quand tout est là, chapiteau, caravanes, public, artistes, mais pas vraiment là où on l’attend et que rien ne va vraiment comme prévu, que fait-on ? Que garde-t-on ? Ce spectacle devient alors une rencontre, un partage et, à travers nos anecdotes, nos souvenirs, nos histoires personnelles, un moment qui rassemble l’artiste, les spectateurs avec lui et ensemble.

Nous accueillerons La Tournée des aurevoirs pendant notre festival Jeune public mais également dans le cadre du festival Spring. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

