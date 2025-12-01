Krok’Semaine Le petit prince Espace Philippe Auguste Vernon
Krok’Semaine Le petit prince Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 25 mars 2026.
Krok’Semaine Le petit prince
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Dans le cadre de la Krok’semaine, le conservatoire vous propose
Une adaptation d’Antonio Carmora d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry présentée par les élèves de la classe de théâtre. .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
English : Krok’Semaine Le petit prince
L’événement Krok’Semaine Le petit prince Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération