Krok’Semaine Ma vie de basket Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Krok’Semaine Ma vie de basket

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Un spectacle qui mêle théâtre de marionnette et musique, à travers l’univers des chaussures. Une histoire qui s’adresse à toutes les pointures à partir du 26, autrement dit 6 ans. Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie et Sara ! Ici, les cordonnières réparent les chaussures, et pour celles qui n’ont jamais été récupérées par leurs propriétaires, elles leur offrent une seconde vie.

À travers leurs chaussures, les deux cordonnières s’amusent à raconter leur rencontre. C’est ainsi que l’histoire de Sara nous est révélée par le biais d’une basket qui débarque au pays des souliers de cuir. Cette jeune basket fait de multiples rencontres, certaines amicales et d’autres hostiles. Son destin bascule lorsqu’elle se rend compte de sa particularité celle de ne pas avoir d’étiquette. Sous l’ordre des grosses bottines, elle se voit obligée de reprendre la route, ou bien ce sera un bon pour les oubliettes .

Pourra-t-elle déjouer le destin qui la pousse à migrer en permanence ? Pourra-t-elle un jour arrêter de fuir et de se cacher ? Les autres chaussures lui viendront-elles en aide ?

A partir de 6 ans .

