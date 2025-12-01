Krok’Semaine On dirait Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’Semaine On dirait

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Explorations autour des corps en jeu(x), de la bonne place et de l’empathie

Spectacle transdisciplinaire danse, musique et théâtre. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

