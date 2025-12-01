Krok’Semaine On dirait Espace Philippe Auguste Vernon
Krok’Semaine On dirait Espace Philippe Auguste Vernon samedi 21 mars 2026.
Krok’Semaine On dirait
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Explorations autour des corps en jeu(x), de la bonne place et de l’empathie
Spectacle transdisciplinaire danse, musique et théâtre. .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
English : Krok’Semaine On dirait
L’événement Krok’Semaine On dirait Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération