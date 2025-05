Kronos La Revanche – Centre équestre du Haras de Bellevue Sainte-Marie-de-Gosse, 14 juin 2025 21:00, Sainte-Marie-de-Gosse.

Landes

Kronos La Revanche Centre équestre du Haras de Bellevue 700 chemin de la Juzère Sainte-Marie-de-Gosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 21:00:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Venez découvrir le spectacle hors du temps de Kronos mêlant équitation et mécanique dans un univers steampunk !

Avec plus de 30 cavaliers et 100 costumes. Un décor à couper le souffle ainsi que la participation exceptionnelle de Gilles Fortier, professionnel du spectacle.

« KRONOS La Revanche » est le nouveau spectacle équestre de l’association KVAL’EVENT. Dans cet univers steampunk où la vapeur règne, la tension est à son comble ! Vainqueurs du Grand Tournoi, les Mécas pensaient avoir triomphé, mais les Aristots, défenseurs de l’élégance, contestent cette victoire et exigent une revanche. Entre tradition et ingéniosité mécanique, quel camp l’emportera cette fois ? .

Centre équestre du Haras de Bellevue 700 chemin de la Juzère

Sainte-Marie-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 98 60 49 kvalevent@gmail.com

English : Kronos La Revanche

Come and discover the timeless Kronos show, combining equitation and mechanics in a steampunk universe!

With over 30 riders and 100 costumes. Breathtaking scenery and the exceptional participation of professional showman Gilles Fortier.

German : Kronos La Revanche

Erleben Sie das zeitlose Spektakel von Kronos, das Reiten und Mechanik in einem Steampunk-Universum vereint!

Mit mehr als 30 Reitern und 100 Kostümen. Ein atemberaubendes Bühnenbild sowie die außergewöhnliche Teilnahme von Gilles Fortier, einem Profi der Show.

Italiano :

Venite a scoprire l’intramontabile spettacolo di Kronos, che unisce equitazione e meccanica in un universo steampunk!

Con oltre 30 cavalieri e 100 costumi. Un set mozzafiato e la partecipazione eccezionale del professionista dello spettacolo Gilles Fortier.

Espanol : Kronos La Revanche

Venga a descubrir el espectáculo intemporal de Kronos, que combina equitación y mecánica en un universo steampunk

Con más de 30 jinetes y 100 disfraces. Un decorado impresionante y la participación excepcional del profesional del espectáculo Gilles Fortier.

