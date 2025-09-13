KRUMP I Casa do Povo · Carte Blanche I Wrestler et Forrest B La Maison des Métallos Paris

KRUMP I Casa do Povo · Carte Blanche I Wrestler et Forrest B La Maison des Métallos Paris samedi 13 septembre 2025.

Dans ces ateliers, les danseurs Wrestler et Forrest B transmettent les fondations du krump à travers une pédagogie accessible, combinant exercices techniques et travail sur la créativité. Des échauffements inspirés de la boxe, des routines et drills viennent nourrir l’expressivité du mouvement, en lien étroit avec la conscience du rythme, de l’énergie et du ressenti corporel.

Né dans les quartiers sud de Los Angeles au début des années 2000, le krump est une danse d’improvisation, fondée sur des mouvements percussifs, des isolations corporelles et une forte charge émotionnelle. Pratique d’émancipation et de transformation, elle canalise les tensions individuelles et collectives à travers le corps.

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h00 à 22h30

Le samedi 13 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

2h

À partir de 7 ans

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.festival-automne.com/fr/edition-2025/wrestler-et-forrest-b-casa-do-povo-i-atelier-de-krump +33153451717 billetterie@festival-automne.com https://www.facebook.com/festivalautomne/ https://www.facebook.com/festivalautomne/