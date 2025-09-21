» Krystina Skarbek, alias Pauline ou Christine Granville » Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
» Krystina Skarbek, alias Pauline ou Christine Granville »
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Causerie par Jean-Paul Papet.
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
English :
Talk by Jean-Paul Papet.
German :
Plauderei von Jean-Paul Papet.
Italiano :
Intervento di Jean-Paul Papet.
Espanol :
Conferencia de Jean-Paul Papet.
