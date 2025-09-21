» Krystina Skarbek, alias Pauline ou Christine Granville » Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2025-09-21 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Causerie par Jean-Paul Papet.

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

English :

Talk by Jean-Paul Papet.

German :

Plauderei von Jean-Paul Papet.

Italiano :

Intervento di Jean-Paul Papet.

Espanol :

Conferencia de Jean-Paul Papet.

