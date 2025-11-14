KS6 : SMALL FORWARD Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Dans un espace mêlant terrain de sport et studio de télévision, l’athlète olympique Katsiaryna Snytsina évoque comment elle est devenue la cible du régime de Lukashenko en dénonçant les résultats truqués de l’élection à la présidence de 2020 et en dévoilant son homosexualité. La star du basket, aujourd’hui en exil forcé à Londres, tout comme les fondateurs du Belarus Free Theatre, rejoue son dernier match et raconte ses années de sportive professionnelle loin de toute préoccupation politique. Portée par l’effervescence d’une bande-son interprétée par la DJ Blanka Barbara, sa présence rayonne d’une énergie et d’une liberté d’autant plus parlantes que son témoignage est aussi une mise en garde contre la fragilité de nos démocraties.

Hugues Le Tanneur

Du sport à la politique, la basketteuse katsiaryna snytsina retrace son parcours avec éclat.

Du lundi 11 mai 2026 au mercredi 13 mai 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442