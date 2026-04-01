Kulturaldia. Alf’harro Kuir gaualdia-concerts Aldudes
Kulturaldia. Alf’harro Kuir gaualdia-concerts Aldudes samedi 18 avril 2026.
Aldudes
Kulturaldia. Alf’harro Kuir gaualdia-concerts
Bar Alfaro Aldudes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
19h30, apéritifanimé. 21h, cabaret en basque Altxalili. 22h30, Erromeria Julen Labaka et Uxue Kerejeta. Buvette et restauration toute la soirée.
AltxaLili met le feu avec son cabaret burlesque et iconoclaste qui conjugue la culture basque et la culture queer. Ils sont bergers, acteurs, illustrateurs, danseurs, tous nés et vivants dans le Pays Basque rural. Ils font de la scène le terrain de jeu idéal pour marier leur identité et leur culture basque.
Dans ce cabaret loufoque et touchant, Drag Queen, Drag King évoquent leur monde, leur terre, leur village dans un travestissement aussi libre que réjouissant. Mutxiko, triki, pandero, chants, théâtre et autant de tendres clins d’oeil sur le Pays Basque intérieur qui nous embarquent avec panache et audace dans cette tradition vivante où tout est possible. .
Bar Alfaro Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine basaizea@gmail.com
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English : Kulturaldia. Alf’harro Kuir gaualdia-concerts
L’événement Kulturaldia. Alf’harro Kuir gaualdia-concerts Aldudes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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