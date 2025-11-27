Kulturenstock (improvisation théâtrale) Fronsac
Kulturenstock (improvisation théâtrale)
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
KulturenStock est un spectacle d’improvisation théâtrale, construit comme une émission culturelle… mais entièrement inventée en direct !
Sur le plateau écrivain·es, musicien·nes, comédien·nes, réalisateur·rices tous fictifs invités par un présentateur aussi bienveillant qu’imprévisible.
Leurs œuvres ? Le public les invente titre, genre, époque, lieu… tout part de vos idées, cher public !
Un moment unique, entre génie et grand n’importe quoi. Et c’est ça, toute la magie de KulturenStock ! .
La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com
