KUMA KURA – LE GUEULARD PLUS Nilvange

KUMA KURA Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

LE GUEULARD PLUS PRÉSENTE : KUMA KURAKUMA KURA, « nouvelle langue / nouvelle raison » en dioula, est un projet franco-burkinabè né de la rencontre entre Richard Monségu, directeur artistique de la Cie Antiquarks, et Jahkasa, chanteur-balafoniste burkinabè. Forts d’une résidence créative de cinq semaines à Ouagadougou début 2024, ces deux complices proposent une œuvre polyrythmique et multilingue mêlant reggae, jazz, rock progressif et instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest. Portée par une démarche résolument décoloniale, cette création s’emploie à effacer les frontières culturelles : les textes, chantés en bwamou, mooré, dioula et français, célèbrent l’amitié entre les peuples, dénoncent les conflits armés et pointent l’absurdité des clivages imposés entre la France et les pays du Sahel. Loin des clichés exotiques, KUMA KURA esquisse ainsi une vision musicale affranchie des étiquettes et invite le public à déconstruire les barrières artificielles qui séparent encore les cultures.

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57