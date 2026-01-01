« Kun Khmer, des femmes dans la boxe Cambodgienne » – Exposition photographique Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Une exposition à découvrir, en entrée libre, dans le cadre d’Escale – Images du réel.

Vernissage de l’exposition le jeudi 29 janvier de 19h à 21h au centre Paris Anim’ La Grange aux Belles (6 rue Boy Zelenski, Paris 10e).

Le bruit des sacs de frappe résonne dans une salle en plein air à quelques kilomètres de Phnom Penh. Vanda, Souannita et Dalin, trois jeunes femmes, s’entraînent chaque jour sous la direction du père de Vanda, arbitre de Kun Khmer, qui forme gratuitement les enfants du village. Dans quelques jours, Souannita combattra au Water Festival. D’autres comme Phéa, venue de Siem Reap, ou Phan Ny, ouvrière le jour et boxeuse le soir, espèrent vivre de ce sport. Comme beaucoup de jeunes femmes des milieux populaires, elles rêvent de suivre les traces de Sam Taroth et voient dans la boxe une chance de changer leur avenir.

Du mardi 27 janvier au samedi 7 mars 2026, le centre Paris Anim’ La Grange aux Belles, accueil le photographe Benoît Durand pour son exposition « Kun Khmer, des femmes dans la boxe Cambodgienne ».

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

