Kunié Sailing Week L’Île-des-Pins
Kunié Sailing Week L’Île-des-Pins samedi 10 octobre 2026.
L’Île-des-Pins
Kunié Sailing Week
Baie de Kuto L’Île-des-Pins Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-10
À l’Île des Pins, la Kunié Sailing Week mêle régates et convivialité animations familiales et festives, “funny races” dans le lagon et initiations à la voile sur la plage de Kuto. Départ/retour de la régate depuis Nouméa.
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Baie de Kuto L’Île-des-Pins 98832 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.27.27 administration@cnc.asso.nc
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English : Kunié Sailing Week
On the Isle of Pines, the Kunié Sailing Week blends racing and good vibes, with a family-friendly, festive program: lagoon “fun races” and sailing try-outs on Kuto Beach. The offshore regatta departs from and returns to Nouméa.
L’événement Kunié Sailing Week L’Île-des-Pins a été mis à jour le 2026-06-25 par Nouvelle-Calédonie Tourisme
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