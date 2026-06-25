L’Île-des-Pins

Kunié Sailing Week

Baie de Kuto L’Île-des-Pins Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-10

À l’Île des Pins, la Kunié Sailing Week mêle régates et convivialité animations familiales et festives, “funny races” dans le lagon et initiations à la voile sur la plage de Kuto. Départ/retour de la régate depuis Nouméa.

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Baie de Kuto L’Île-des-Pins 98832 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.27.27 administration@cnc.asso.nc

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English : Kunié Sailing Week

On the Isle of Pines, the Kunié Sailing Week blends racing and good vibes, with a family-friendly, festive program: lagoon “fun races” and sailing try-outs on Kuto Beach. The offshore regatta departs from and returns to Nouméa.

L’événement Kunié Sailing Week L’Île-des-Pins a été mis à jour le 2026-06-25 par Nouvelle-Calédonie Tourisme