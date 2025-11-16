Kunschtlàde de Noël Lembach

Kunschtlàde de Noël Lembach dimanche 16 novembre 2025.

Kunschtlàde de Noël

1 route de Bitche Lembach Bas-Rhin

Dimanche 2025-11-16 10:00:00

2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Venez découvrir de nombreux objets artisanaux réalisés par les exposants !

1 route de Bitche Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 98 09 46 kunschtladelembach@gmail.com

English :

Come and discover the many handicrafts made by our exhibitors!

German :

Entdecken Sie zahlreiche handwerkliche Gegenstände, die von den Ausstellern hergestellt wurden!

Italiano :

Venite a scoprire i numerosi prodotti artigianali realizzati dai nostri espositori!

Espanol :

Venga a descubrir los numerosos productos artesanales de nuestros expositores

