Kunschtlàde de Noël Lembach
Kunschtlàde de Noël Lembach dimanche 16 novembre 2025.
Kunschtlàde de Noël
1 route de Bitche Lembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Venez découvrir de nombreux objets artisanaux réalisés par les exposants !
Venez découvrir de nombreux objets artisanaux réalisés par les exposants ! 0 .
1 route de Bitche Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 98 09 46 kunschtladelembach@gmail.com
English :
Come and discover the many handicrafts made by our exhibitors!
German :
Entdecken Sie zahlreiche handwerkliche Gegenstände, die von den Ausstellern hergestellt wurden!
Italiano :
Venite a scoprire i numerosi prodotti artigianali realizzati dai nostri espositori!
Espanol :
Venga a descubrir los numerosos productos artesanales de nuestros expositores
L’événement Kunschtlàde de Noël Lembach a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte