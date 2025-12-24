Kunschtlàde de Pâques, Lembach
Kunschtlàde de Pâques, Lembach dimanche 15 mars 2026.
1 route de Bitche Lembach Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-15
Vente et exposition artisanale de Pâques de l’association Arts Culture Loisirs de Lembach et environs.
1 route de Bitche Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 98 09 46 kunschtladelembach@gmail.com
English :
Easter sale and craft exhibition of the association Arts Culture Loisirs de Lembach et environs.
