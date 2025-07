Kunstapéro Mulhouse

Kunstapéro Mulhouse jeudi 2 octobre 2025.

Kunstapéro

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02 19:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Un Kunstapéro c’est des œuvres et des vins à découvrir. Une visite guidée de l’exposition en cours (Déborder la rivière) vous est proposée suivie d’une dégustation de vins en partenariat avec l’association Mulhouse art contemporain et la Fédération culturelle des vins de France.

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail (places limitées à 20 personnes).

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

English :

A Kunstapéro is all about discovering works of art and wines. A guided tour of the current exhibition (Déborder la rivière) is offered, followed by a wine tasting in partnership with the Mulhouse art contemporain association and the Fédération culturelle des vins de France.

Reservations required by phone or e-mail (places limited to 20).

German :

Ein Kunstapéro ist eine Mischung aus Kunstwerken und Weinen, die es zu entdecken gilt. In Zusammenarbeit mit dem Verein Mulhouse art contemporain und der Fédération culturelle des vins de France wird Ihnen eine Führung durch die aktuelle Ausstellung (Déborder la rivière) angeboten, gefolgt von einer Weinverkostung.

Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich (Plätze auf 20 Personen begrenzt).

Italiano :

Il Kunstapéro è un’occasione per scoprire opere d’arte e vini. Una visita guidata alla mostra in corso (Déborder la rivière) sarà seguita da una degustazione di vini in collaborazione con l’associazione Mulhouse art contemporain e la Fédération culturelle des vins de France.

Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail (i posti sono limitati a 20 persone).

Espanol :

En el Kunstapéro se descubren obras de arte y vinos. Una visita guiada a la exposición actual (Déborder la rivière) irá seguida de una degustación de vinos en colaboración con la asociación de arte contemporáneo de Mulhouse y la Fédération culturelle des vins de France.

Reserva obligatoria por teléfono o correo electrónico (plazas limitadas a 20 personas).

