Kunstdéjeuner, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Kunstdéjeuner 12 mars et 23 avril La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T12:15:00+01:00 – 2026-03-12T13:45:00+01:00

Fin : 2026-04-23T12:15:00+02:00 – 2026-04-23T13:45:00+02:00

Pendant la pause méridienne, La Kunsthalle propose une visite commentée de l’exposition Prendre le temps, suivie d’un déjeuner concocté par Épices pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

Ouverture des inscriptions un mois avant l’événement.

En partenariat avec l’association Épices.

