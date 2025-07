Kunstdéjeuner Mulhouse

Pendant la pause de midi, partez à la découverte de l’exposition du moment (Déborder la rivière) grâce à une visite commentée suivi d’un déjeuner concocté par l’Association Épices pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

Réservation obligatoire par téléphone ou par e-mail (ouverture des inscriptions un mois avant l’événement).

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse-alsace.fr

English :

During the lunch break, discover the current exhibition (Déborder la rivière) with a guided tour, followed by a lunch concocted by the Association Épices for further convivial exchanges.

Reservations required by telephone or e-mail (registration opens one month before the event).

German :

Während der Mittagspause können Sie die aktuelle Ausstellung (Déborder la rivière) bei einer kommentierten Führung entdecken, gefolgt von einem Mittagessen, das von der Association Épices zubereitet wird, um den Austausch in geselliger Runde fortzusetzen.

Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich (Anmeldungen werden einen Monat vor der Veranstaltung entgegengenommen).

Italiano :

Durante la pausa pranzo, scoprite la mostra in corso (Déborder la rivière) con una visita guidata, seguita da un pranzo preparato dall’Associazione Épices per continuare le discussioni amichevoli.

Le prenotazioni devono essere effettuate per telefono o per e-mail (le iscrizioni si aprono un mese prima dell’evento).

Espanol :

Durante la pausa del almuerzo, descubra la exposición actual (Déborder la rivière) con una visita guiada, seguida de un almuerzo preparado por la Asociación Épices para continuar los amistosos debates.

Las reservas deben hacerse por teléfono o correo electrónico (las inscripciones se abren un mes antes del evento).

