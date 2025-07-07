Kunstkids Mulhouse

Pendant une semaine, les jeunes visiteurs de 6 à 12 ans plongent dans l’univers de l’exposition *Se faire plaisir* grâce au parcours interactif Kunstkids. L’artiste Kiki DeGonzag invite les enfants à une exploration sensorielle et artistique inédite. Une expérience immersive pour éveiller la créativité et s’amuser en découvrant l’art autrement ! Inscription obligatoire par téléphone (03 69 77 66 47) ou par mail (places limitées).

Mené par David Allart, l’atelier invite les participant·es à explorer les abords de la rivière Ill, fil conducteur du territoire, pour en révéler les traces historiques, les souvenirs ou les imaginaires liés à cet espace. À travers des promenades, des échanges et un travail graphique, ils créeront une carte sensible et originale, reflet de leur regard personnel sur la rivière.

Cette carte sera conçue à l’aide de tampons, une technique inspirée de la gravure sur bois, permettant une initiation à un mode d’impression artisanale peu répandu. Entre curiosités locales, mémoire collective et créations plastiques, cette carte viendra prolonger l’expérience de l’exposition estivale du centre d’art.

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

English :

For one week, young visitors aged 6 to 12 can immerse themselves in the world of the exhibition *Se faire plaisir* thanks to the interactive Kunstkids trail. Artist Kiki DeGonzag invites children to explore the world of art and the senses. An immersive experience to awaken creativity and have fun discovering art in a different way! Registration required by telephone (03 69 77 66 47) or e-mail (places are limited).

German :

Eine Woche lang tauchen junge Besucher zwischen 6 und 12 Jahren mit dem interaktiven Kunstkids-Parcours in die Welt der Ausstellung *Se faire plaisir* ein. Die Künstlerin Kiki DeGonzag lädt die Kinder zu einer neuartigen sensorischen und künstlerischen Erkundung ein. Eine immersive Erfahrung, um die Kreativität zu wecken und Spaß zu haben, indem man Kunst auf eine andere Art und Weise entdeckt! Anmeldung erforderlich per Telefon (03 69 77 66 47) oder per E-Mail (begrenzte Plätze).

Italiano :

Per una settimana, i giovani visitatori dai 6 ai 12 anni saranno immersi nel mondo della mostra *Getting it on* grazie al percorso interattivo Kunstkids. L’artista Kiki DeGonzag invita i bambini a partecipare a un’esplorazione sensoriale e artistica unica. Un’esperienza coinvolgente per risvegliare la creatività e divertirsi scoprendo l’arte in un modo completamente nuovo! Iscrizione obbligatoria per telefono (03 69 77 66 47) o e-mail (i posti sono limitati).

Espanol :

Durante una semana, los jóvenes visitantes de 6 a 12 años se sumergirán en el mundo de la exposición *Getting it on* gracias al recorrido interactivo Kunstkids. La artista Kiki DeGonzag invita a los niños a participar en una exploración sensorial y artística única. Una experiencia inmersiva para despertar la creatividad y divertirse mientras descubren el arte de una forma totalmente nueva Inscripción previa por teléfono (03 69 77 66 47) o correo electrónico (plazas limitadas).

