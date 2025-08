Kunthea Chanson pop rap Café de la Forge Guillac

Kunthea est dans un univers où chanson, rap et sonorités électroniques s’entremêlent pour créer une belle fusion musicale moderne. Artiste complète et touche-à-tout, elle s’affirme en solo depuis 2025, entourée sur scène de ses machines, et d’un synthé analogique, assurant chaque note et chaque beat avec une liberté totale. Un moment intense et singulier, à ne pas manquer ! Dès 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

