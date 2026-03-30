Kurabu Manga L’Entrepot(e)s La Teste-de-Buch
Kurabu Manga L’Entrepot(e)s La Teste-de-Buch mercredi 22 avril 2026.
Kurabu Manga
L’Entrepot(e)s 9B Rue Jean de Grailly La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Un rendez-vous mensuel autour de l’univers du manga, ouvert à tous ceux qui souhaitent discuter de leurs dernières lectures, théoriser sur le futur de leurs séries favorites et développer un œil créatif et ouvert.
En association avec l’Entrepot(e)s.
Sur inscription
À partir de 11 ans
Attention rendez-vous au 9 Bis Rue Jean de Grailly .
L’Entrepot(e)s 9B Rue Jean de Grailly La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22
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English : Kurabu Manga
L’événement Kurabu Manga La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch
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