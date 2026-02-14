KURT ELLING, Le Prisme – Grande Salle, Élancourt

KURT ELLING Samedi 11 avril, 20h30 Le Prisme – Grande Salle Yvelines

Réputé pour sa combinaison singulière de swing robuste et de perspicacité poétique, Kurt Elling, deux fois lauréat d’un Grammy, s’est assuré une place parmi les plus grands chanteurs de jazz au monde.

La voix de Kurt Elling est immédiatement reconnaissable, embrassant les auditeurs avec son baryton chaleureux, riche et naviguant sur toute l’étendue de sa gamme de quatre octaves en tant qu’improvisateur virtuose et conteur convaincant.

The Guardian (Royaume-Uni) a nommé Kurt Elling, « une sorte de Sinatra avec des super pouvoirs » et « l’un des plus grands chanteurs de jazz de tous les temps ».

Le New York Times quant à lui, qualifie Kurt Elling de « chanteur de jazz masculin le plus remarquable de notre époque ».

Extrait vidéo : https://youtu.be/Sq-JulPGGyo

Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/

Jazz

Cory Dewald