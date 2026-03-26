Kurtág 100 Élèves du Conservatoire Auditorium du Conservatoire Emmanuel-Chabrier Clermont-Ferrand

Kurtág 100 Élèves du Conservatoire

Auditorium du Conservatoire Emmanuel-Chabrier 3 rue Maréchal-Joffre Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Mis à part Eliott Carter, mort en 2012 à l’âge de 103 ans, il n’y a pas de compositeur majeur à avoir atteint les 100 ans. Ainsi, en 2026, on fête quelque chose d’unique la vie longue et fertile d’un compositeur hongrois.

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Auditorium du Conservatoire Emmanuel-Chabrier 3 rue Maréchal-Joffre Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

Apart from Eliott Carter, who died in 2012 at the age of 103, no other major composer has reached the age of 100. So, in 2026, we celebrate something unique: the long and fertile life of a Hungarian composer.

L’événement Kurtág 100 Élèves du Conservatoire Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-23 par Clermont Auvergne Volcans