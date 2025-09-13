Kutu Espace james Chambaud Lons

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Avec Théo Ceccaldi (violon et chant), Hewan Gebrewold (chant), Cyril Atef (batterie), Laetitia Ndiaye (synthés), Valentin Ceccaldi (basse)

En 2020, le violoniste Théo Ceccaldi s’envole pour l’Éthiopie et fait la rencontre de la chanteuse Hewan Gebrewold dans une Addis Abeba bouillonnante. Deux mondes totalement inconnus s’apprivoisent et donnent naissance au son unique de Kutu. S’ensuivent un 1er album et une centaine de concerts survoltés où l’improvisation, le jazz et l’électro s’harmonisent à merveille avec la pierre angulaire de Kutu, la tradition orale des Azmari d’Ethiopie.

Madra , leur dernier album aux accents plus pop, s’inscrit dans cette même lignée euphorisante. Il distille un groove solaire, à l’énergie incandescente capable de faire transformer chaque concert en une liesse collective (très) proche de la transe. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

