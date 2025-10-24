KUTU – MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery

THE OPERA LOCOS Début : 2025-12-07 à 20:00. Tarif : – euros.

THE OPERA LOCOSPorte´ par 5 chanteurs lyriques, THE OPERA LOCOS revisite avec humour les plus grands « tubes » de l’Opéra en live pimentés de quelques emprunts à la pop music.Un opéra déjanté pour toute la famille !Un spectacle de Yllana et Rami EldarDirection artistique et mise en scène : David Ottone, Joe O’Curneen et YllanaDirection Musicale : Marc Alvarez et Manuel CovesCollaboration artistique et création lumières : Dominique PlaideauCréation Costumes / Décor / Maquillages : Tatiana de SarabiaAvec :Baryton : Laurent Arcaro en alternance avec Florian Bisbrouck / Soprano : Mylène Bourbeau Contreténor : Michael Koné en alternance avec Luc-Emmanuel Betton / Ténor : Florian Laconi en alternance avec Tony Boldan / Mezzo-Soprano : Margaux Toqué en alternance avecSarah Dupont d’IsignyLa presse en parle :Un spectacle virtuose qui vous met de bonne humeur / PARIS MATCHUne adaptation décalée et moderne / LE PARISIENUn spectacle musical loufoque qui dépoussière l’image de l’Opéra / LE JDDDésopilant / LE FIGAROUne mise en scène vraiment vivante / FEMME ACTUELLEJeunes, déjantés, dynamiques et surtout talentueux / LA VIELes plus jeunes peuvent découvrir l’opéra de façon ludique / FIGAROSCOPEDurée : 1h15 sans entracteRESERVATIONS PMR : rivegauche14@gmail.com

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75