Kutu Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Kutu

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23 – 23 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez Kutu à Marseille ! Concerts accessibles jazz, blues, pop et musique électro. Vivez une expérience culturelle unique, adaptée à tous.

Kutu, collectif fondé par Théo Ceccaldi en 2020, mêle improvisation, jazz, électro et traditions vocales éthiopiennes inspirées des Azmari. Le projet naît après un voyage de Ceccaldi à Addis-Abeba, où il rencontre la chanteuse Hewan Gebrewold. Très vite, d’autres musicien·nes rejoignent l’aventure, donnant naissance à un son hypnotique, fiévreux et profondément collectif.



Après leur premier album Guramayle (2022) et plus de 100 concerts, le groupe revient en 2025 avec Marda, signé chez Naïve. Ce deuxième opus, plus pop et travaillé en studio, a été conçu entre l’Afrique de l’Est, Addis-Abeba et la France, avec la participation du producteur Lazy Flow, venu apporter clarté, ouverture et contraste à la musique de Kutu.



Marda explore des thèmes forts la place des femmes, la sororité, le travail, la fête, l’amour et ses tourments. Le titre Lem Lem, premier extrait, célèbre le Nouvel An éthiopien et mêle traditions et rythmes modernes. L’album aborde aussi des sujets plus profonds, comme l’importance de l’eau (Wuha) ou les défis d’Hewan en tant qu’artiste femme (Set).



Porté par dix titres solaires, groovy et accessibles, Marda se présente comme un manifeste d’une nouvelle génération musicale entre Addis-Abeba et l’Europe une musique de partage, de métissage et de liberté. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

Discover Kutu in Marseille! Accessible concerts: jazz, blues, pop and electro. A unique cultural experience for all.

