Kyo LDLC Arena Décines-Charpieu

Kyo

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 56.5 – 56.5 – 66.5 EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

20 ans après avoir dévoilé le titre Le Chemin , premier extrait de l’album du même nom, le groupe KYO partira célébrer sur scène cet anniversaire lors de la tournée des 20 ans.

English :

20 years after unveiling Le Chemin , the first single from their album of the same name, KYO will be celebrating this anniversary on stage during their 20th anniversary tour.

