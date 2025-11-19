KYO – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

KYO Début : 2027-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNÉE PRODUCTIONS PRÉSENTE : KYOAprès une tournée anniversaire ayant réuni plus de 500 000 spectateurs, KYO fait son grand retour avec L’ENTRE MONDE , le concert le plus ambitieux de sa carrière.Rendez-vous le 13 mars 2027 à Paris La Défense Arena pour un show événement.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92