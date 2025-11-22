L’ ADN un enjeu pour le XXIe siécle Lanton

HOTEL L’ OCEANA Lanton Gironde

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Grace au Docteur Florence POUSSET ,découvrez l’ histoire captivante de l’ ADN ,pilier de notre développement physique et psycho -émotionnel .

Et si votre ADN était bien plus qu’ un simple code génètique ?

Et s’ il portait un langage caché ?capable d’ influencer votre bien -etre,votre vitalité et votre vitalité et votre évolution personnelle ?

Conférence suivie de questions -réponses avec l’ auteure. .

HOTEL L’ OCEANA Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@leslecturesdeflorinette.fr

