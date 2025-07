l ‘Adventice musée du textile Lavelanet

l ‘Adventice musée du textile Lavelanet dimanche 24 août 2025.

l ‘Adventice

musée du textile 6 rue jean canal Lavelanet Ariège

Tarif : – – 7 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-24 16:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

2025-08-24

Août, le soleil illuminera le ciel pour donner de la couleur aux fruits de la terre .

musée du textile 6 rue jean canal Lavelanet 09300 Ariège Occitanie +33 5 61 03 89 19 museedutextile@gmail.com

English :

In August, the sun will light up the sky to give color to the fruits of the earth.

German :

August wird die Sonne den Himmel erhellen, um den Früchten der Erde Farbe zu verleihen .

Italiano :

In agosto, il sole illuminerà il cielo per dare colore ai frutti della terra.

Espanol :

En agosto, el sol iluminará el cielo para dar color a los frutos de la tierra.

