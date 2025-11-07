L’ Alchymiste et Mineleta Tattoo art club Marseille 6e Arrondissement

L’ Alchymiste et Mineleta

Vendredi 7 novembre 2025 de 19h à 22h30.

Du 08/11 au 07/12/2025 le lundi, vendredi et les week-ends de 9h à 22h. Le mardi et jeudi de 9h à 20h. Tattoo art club 51, Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Tattoo Art Club Galerie expose les œuvres de l’ Alchymiste et Mineleta

Le Tattoo Art Club Galerie accueille du vendredi 7 novembre au dimanche 7 décembre 2025 l’ Alchymiste et Mineleta



Deux artistes dont le travail complémentaire enchantera les visiteurs.



Des scènes et des personnages iconiques pour L’ Alchymiste qui nous transportent dans son univers.



Le métal et la couleur pour Mineleta. .

Tattoo art club 51, Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 90 97 60 tattooartclubmarseille@gmail.com

Tattoo Art Club Galerie presents works by Alchymiste and Mineleta

Tattoo Art Club Galerie stellt Werke von Alchymiste und Mineleta aus

La Tattoo Art Club Galerie espone le opere di Alchymiste e Mineleta

La Tattoo Art Club Galerie expone obras de Alchymiste y Mineleta

