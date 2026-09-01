AGENDA · Arcangues
L’ Alexketa Course pédestre Arcangues
dimanche 4 octobre 2026 · Arcangues
Informations pratiques
Arcangues
L’ Alexketa Course pédestre
Bourg Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
4 parcours sont proposés: 9 ou 15 km de course pédestre en nature (participant 16 ans minimum), une marche de 7 km et un parcours enfant de 1km environ. .
Bourg Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : L’ Alexketa Course pédestre
L’événement L’ Alexketa Course pédestre Arcangues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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