Informations pratiques

Arcangues

L’ Alexketa Course pédestre

Bourg Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

4 parcours sont proposés: 9 ou 15 km de course pédestre en nature (participant 16 ans minimum), une marche de 7 km et un parcours enfant de 1km environ. .

Bourg Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : L’ Alexketa Course pédestre

L’événement L’ Alexketa Course pédestre Arcangues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque