L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques ! Le Bugue
L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques ! Le Bugue samedi 4 avril 2026.
L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques !
99 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 14.9 – 14.9 – 14.9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
10h à 18h. Venez célébrer Pâques à l’Aquarium Périgord et repartez avec des souvenirs inoubliables en famille ! viens retirer ta tablette de chocolat en prenant ton ticket. 14,90€ à 19,90€
Venez vous amuser en participant aux nombreuses animations que nous avons prévues pour vous !
Venez célébrer Pâques à l’Aquarium Périgord et repartez avec des souvenirs inoubliables en famille !
Chocolat gratuit viens retirer ta tablette de chocolat en prenant ton ticket Aquarium du Périgord Noir .
99 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 10 74
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English : L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques !
10 a.m. to 6 p.m. Come and celebrate Easter at Aquarium Périgord and leave with unforgettable family memories! Pick up your chocolate bar with your ticket. 14,90? à 19,90?
L’événement L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques ! Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère