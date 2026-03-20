L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques !

99 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 14.9 – 14.9 – 14.9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

10h à 18h. Venez célébrer Pâques à l’Aquarium Périgord et repartez avec des souvenirs inoubliables en famille ! viens retirer ta tablette de chocolat en prenant ton ticket. 14,90€ à 19,90€

Venez vous amuser en participant aux nombreuses animations que nous avons prévues pour vous !

Venez célébrer Pâques à l’Aquarium Périgord et repartez avec des souvenirs inoubliables en famille !

Chocolat gratuit viens retirer ta tablette de chocolat en prenant ton ticket Aquarium du Périgord Noir .

99 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 10 74

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English : L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques !

10 a.m. to 6 p.m. Come and celebrate Easter at Aquarium Périgord and leave with unforgettable family memories! Pick up your chocolate bar with your ticket. 14,90? à 19,90?

L’événement L’ Aquarium du Périgord Noir fête Pâques ! Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère